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Kızına cinsel içerikli mesaj gönderen kişiyi yol ortasında kurşunladı! Korku dolu anlar kamerada

31.03.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da kan donduran bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Sinan K., kızına cinsel içerikli mesajlar atarak tacizde bulunduğunu iddia ettiği Sedat S.’yi (25) yol ortasında pompalı tüfekle vurdu. Sedat S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Sinan K. ise olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu. Korku dolu saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Kızına cinsel içerikli mesaj gönderen kişiyi yol ortasında kurşunladı! Korku dolu anlar kamerada

Dehşete düşüren olay, 21 Mart günü Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre Sinan K., kızına cinsel içerikli mesajlar atarak rahatsız eden Sedat S.’yi (25) aracıyla takibe aldı. Kırmızı ışıkta aracından inen Sinan K., elindeki pompalı tüfekle önündeki otomobilde bulunan Sedat S.’ye iki el ateş etti.

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AĞIR YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Karnından ve bacağından vurulan Sedat S.’nin yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı durumun ağır olduğu öğrenildi.

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POLİSE TESLİM OLDU

Saldırgan Sinan K.’nin olayın ardından polis ekiplerine teslim olduğu aktarıldı. Sinan K.’nin emniyetteki ifadesinde, Sedat S.’nin kızına sarkıntılık içerikli mesajlar attığı için saldırıyı düzenlediğini söylediği öğrenildi.

İHA

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Ankara taciz silahlı saldırı cinsel içerik

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