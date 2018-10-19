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Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 11:37 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, kızı M.T.'ye (15) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan A.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, kızı M.T.'ye (15) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan A.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 17 Ekim Çarşamba günü, Gebze ilçesinde meydana geldi. Lise öğrencileri, okul yöneticilerine gidip, sınıf arkadaşları M.T.'ye babası tarafından cinsel istismarda bulunulduğunu söyledi. Bunun üzerine okul yöneticileri de durumu polise bildirdi. M.T., pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, babası A.T.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Polis ekipleri, kız çocuğunun ifadesi doğrultusunda, A.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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