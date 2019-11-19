Kızına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen babanın serbest kalmasına anneden tepki

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA’da 14 yaşındaki öz kızı S.N.K.'ye, 10 yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen TIR şoförü A.K.’nin (39) savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmasına tepki gösteren eşi Z.K., "Adaletin sağlanmasını istiyorum. Aşiretimiz olayın üstünü kapatmaya çalışıyor. Eşim de şikayetimi geri çekmem için sürekli beni tehdit ediyor" dedi.

Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan S.N.K., TIR şoförü, babası A.K.’nin kendisine 4 yaşından bu yana cinsel istismarda bulunduğuna ve artık dayanamadığına ilişkin not bırakarak evi terk etti. Ardından öğrenim gördüğü imam hatip lisesine giden S.N.K., rehber öğretmenine durumu anlattı. Rehber öğretmeni de polise haber verdi. Bunun üzerine S.N.K. koruma altına alınarak Sevgi Evi’ne yerleştirildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Evde bulduğu notu okuyan S.N.K.’nin ev kadını annesi Z.K., 15 yıllık eşi, 4 çocuğunun babası A.K.’den şikayetçi oldu. Savcılıkta ifadesi alınan A.K., "Eşim okulu 'şirk' olarak görüyor ve kızımı göndermek istemiyordu. Bundan 15 gün önce kızım beni aradı ve ‘Beni okula göndermezsen sana çok kötü şeyler yapacağım’ dedi. Bu yüzden iftiraya uğradım" diye kendini savundu. A.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.