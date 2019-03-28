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Kızına cinsel istismardan tutuklandı! 'İntiharı düşündüm...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 09:44 | Son Güncelleme

İzmir'in Menderes ilçesinde, M.B., lise öğrencisi kızı A.B.'ye (17) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçlamayı kabul etmeyen M.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

Kızına cinsel istismardan tutuklandı! 'İntiharı düşündüm...'

Menderes'te yaşayan, lise son sınıf öğrencisi A.B., okuldaki rehber öğretmenine gidip, intihar etmeyi düşündüğünü söyledi. Önce sebebini açıklamayan A.B., öğretmeninin ısrarı üzerine babası M.B.'nin, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Rehber öğretmen, öğrencisini alarak, polise gitti. Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadesine başvurulan A.B., babasının, alkol aldığı zamanlarda annesine şiddet uyguladığını, kendisine de cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Bunun üzerine gözaltına alınan M.B., sorgusunda, suçlamaları reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
izmir Menderes intihar

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
izmirin demokrat ve özgür insanı iste
Lütfen dogru olmasın yaa..artık yeter..nasil bir mahlukat kendi kızına tecavuz eder..yapmayin Allah aşkına..50 tl ye 100 tl ye her türlü hayat kadını var..hayat kadınlarını eleştiririz ama onlar bu tür sapıklıklar olmasın diye var..git işini gör hem de onlar para kazansın..ama masum yavrular rahat bir nefes alsın..Allah belasini versin öyle babalarin amcalarin yaratikların
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