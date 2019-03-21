Kızına cinsel istismardan yargılanan sanık, öldürdüğü eşini suçladı

Duruşmanın ardından öldürülen D.Ş'nin yakınları ile avukatları Müjde Tozbey Erden, adliye önünde açıklama yaptı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde izleyiciye kapalı yapılan duruşmaya, cinayetten tutuklu sanık Ş.Ş. ve avukatı ile öldürdüğü eşi D.Ş'nin ailesinin avukatı ve Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları katıldı.

Avukat Erden, sanığın şikayetin ardından serbest bırakılır bırakılmaz suçunu ortaya çıkaran eşini öldürdüğünü belirterek, "Biz bugün kendisine sığınmasına, yardım istemesine rağmen D.Ş'yi korumayan devlete, 'kocasından kurtulmak için iftira atıyor' diye düşünüp, çocuğun ve kadının beyanını esas almayan yargı erkine karşı buradayız. Burada olmaya, hak aramaya devam edeceğiz." dedi.

- Soruşturmanın geçmişi

2008'de evlendiği kocası Ş.Ş'ye 2018 yılında şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açan D.Ş, kızını da alarak annesinin evine yerleşti. Dava sürerken ikinci çocuğuna hamile olduğunu öğrenen D.Ş, boşanmaktan vazgeçip davayı geri çekti.

Bu süreçte ikinci çoğunu da dünyaya getiren D.Ş, 3 Ocak 2019'da kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle ayrı yaşadığı kocasından şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan Ş.Ş, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cinsel istismar soruşturması kısa sürede tamamlanarak, Ş.Ş. hakkında Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesine davası açıldı.