Kızına Disney filmlerini yasakladı!

İngiliz oyuncu Keira Knightley (33), 3 yaşındaki kızına sinemaya uyarlanan bazı Disney masallarını yasakladığını açıkladı.

Oyuncu, “O masalların kadınları aktarış biçiminden rahatsız oluyorum. Sindrella gibi zengin bir erkeğin gelip kendisini kurtarmasını bekleyen bir kadın olmayın. Kendinizi kurtarın” dedi.

DESTEK YAĞDI

Küçük Deniz Kızı masalında da kadın kahramanın bir erkek için kendinden vazgeçmesinin yanlış örnek olduğunu söyleyen oyuncunun bu açıklamaları etki uyandırdı. İnternette anneler, oyuncuyu destekleyen paylaşımlar yaptı.

KENDİSİ DE DISNEY FİLMİNDE YER ALMIŞTI

Disney'in yapımcılığını üstlendiği Karayip Korsanları film serisinde rol alan oyuncu, kızına bütün Disney filmlerini yasaklanmadığını belirterek, Frozen ve Moana isimli animasyonların gayet iyi yapımlar olduklarını ifade etti.

