Kızına esrar adı verdi kızılca kıyamet koptu! ''Büyüdüğünde ne olacak?''

Bir anne Instagram'da kızının bir fotoğrafını paylaştı, ancak Reddit kullanıcıları, çocuğa Indica adlı bir tür esrarın adını verdiğini görünce dehşete düştü.

''ÇOCUĞUNUZ BU KADAR DEĞERSİZ Mİ?''

Söz konusu ABD'li anneye yorumlar da gecikmedi. Bir kullanıcı, ''Çocuğunuza ot ismini vermeniz beni şaşkına çeviriyor. Büyüdüğünde ne olacak? Esrarengiz anne babasının ona marihuana lakabı vermesi yüzünden insanlar ona gülecek ve onunla alay edecek' derken bir diğer kullanıcı, ''çocuğunuzu bu kadar değersiz mi görüyorsunuz?'' dedi.

'ESRAR SAYFASINI ETİKETLEDİ

Instagram'da çocuğunun fotoğrafını paylaşan anne yorumlar karşısında sessizliğini korurken olay yaratan fotoğrafa, "Indika'nın bugün anaokulundaki ilk günü. Kanatlarını aç bebeğim, dünya keşfetmek için güzel bir yer" notunu düştü ve Instagram'da bir esrar hayran sayfasını etiketledi.

Annenin küçük kızına Cannabis Indica adlı bir esrar türünün adını verdiğine inanılıyor.

