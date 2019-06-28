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Kızına fuhuş yaptıran anneye tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 12:10 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kızı D.Ö.'ye (35) fuhuş yaptırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan G.E.

Kızına fuhuş yaptıran anneye tutuklama

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kızı D.Ö.'ye (35) fuhuş yaptırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan G.E. (62), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polisler, çevredeki esnaf ve komşular ile de görüşerek, eve girip çıkanları takibe aldı. Evden çıkan 2 kişiyi durduran polis, ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Bilgilerine başvurulan 2 kişi, eve fuhuş amaçlı gittiklerini ve G.E.'ye para verdikten sonra D.Ö. ile birlikte olduklarını söyledi. Polis, bunun üzerine G.E.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen D.Ö.'nün de ifadesine başvuruldu. Yapılan incelemede G.E.'nin, D.Ö.'nün eski eşinden olan kızı olduğu belirlendi. G.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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