Kızına hediye ettiği bebeğin içinden çıkanlar şoke etti!

İnternetten alışveriş yapmak ne kadar güvenli? Pek çok kişi online alışveriş sistemine alıştı. Ancak internet üzerinden alışverişi güvenli bulmayanlar da var. Nitekim bu güvensizlik konusunda haklılar da. Yurt dışında bir internet sitesinden alınan oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı. İşte detaylar...

Elizabeth Faidley, kızı Ellie için bir internet sitesinden üzerinden yılbaşı hediyesi olarak bir oyuncak bebek satın aldı Ancak gelen bebek verdikleri siparişten farklıydı. Anne ve kızına göre oyuncak bebek kelimenin tam anlamıyla “iğrenç”ti. Bebeğin gözleri çok korkunçtu saçları da yeşildi.

TAM 56 GRAM KOKAİN ÇIKTI

“Pearl” isimli bebeği daha çekici hale getirmek için anne Elizabeth saçlarını sarıya boyamalarını önerdi. Bebeğin saçlarını boyadılar ancak bebek yine de “korkunç” görünüyordu. Bunun ardından Elizabeth internette bebeği onarabilecek bir yer aradı ve New Jersey’de bir oyuncak bebek hastanesi keşfetti. Elizabeth bebeği onarım için oraya gönderdi. Elizabeth bebek hastanesinden “Pearl” ile ilgili telefon beklerken, emniyetten bir çağrı aldı. Emniyetten çağrılan Elizabeth oraya gittiğinde ise kendisini şok eden bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Onarım için gönderdikleri bebeğin kafasının içinden 56 gram kokain çıkmıştı.