Kızına hediye ettiği bebeğin içinden çıkanlar şoke etti!

İnternetten alışveriş yapmak ne kadar güvenli? Pek çok kişi online alışveriş sistemine alıştı. Ancak internet üzerinden alışverişi güvenli bulmayanlar da var. Nitekim bu güvensizlik konusunda haklılar da. Yurt dışında bir internet sitesinden alınan oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı. İşte detaylar...
Elizabeth Faidley, kızı Ellie için bir internet sitesinden üzerinden yılbaşı hediyesi olarak bir oyuncak bebek satın aldı Ancak gelen bebek verdikleri siparişten farklıydı. Anne ve kızına göre oyuncak bebek kelimenin tam anlamıyla “iğrenç”ti. Bebeğin gözleri çok korkunçtu saçları da yeşildi.
“Pearl” isimli bebeği daha çekici hale getirmek için anne Elizabeth saçlarını sarıya boyamalarını önerdi. Bebeğin saçlarını boyadılar ancak bebek yine de “korkunç” görünüyordu. Bunun ardından Elizabeth internette bebeği onarabilecek bir yer aradı ve New Jersey’de bir oyuncak bebek hastanesi keşfetti. Elizabeth bebeği onarım için oraya gönderdi. Elizabeth bebek hastanesinden “Pearl” ile ilgili telefon beklerken, emniyetten bir çağrı aldı. Emniyetten çağrılan Elizabeth oraya gittiğinde ise kendisini şok eden bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Onarım için gönderdikleri bebeğin kafasının içinden 56 gram kokain çıkmıştı.
Polis, Elizabeth’i konuyla ilgili sorguladı. Elizabeth ise yaşananları Facebook hesabı üzerinden şu sözlerle anlattı;
“Dedektif bana Pearl’le “neyin peşinde olduğumu” sordu. Ellie’nin Noel için ne istediğini, Pearl’ü internette nasıl bulduğumu ve onu neden oyuncak hastanesine gönderdiğimi açıkladım. Dedektif daha sonra, “Bu bebeğe para mı harcadınız? Ariel’i hiç duydun mu? Güzel bir denizkızı. Onu herhangi bir Disney mağazasından satın alabilirsiniz.” dedi. Ben de ona; Ariel yetişkin bir deniz Kızıdır. Ellie bir bebek deniz kızı istedi. Zaten bu bebeği sipariş vermemiştim.” dedim.
Tüm bu sorgulamanın ardından ise New Jersey Uyuşturucu Uygulama İdaresi (DEA) Elizabeth’in ve ailesinin uyuşturucuyla ilgisi olmadığını doğruladı. DEA daha sonra kokain ve Pearl’ü kanıt olarak tutmaları gerektiğini açıklıyor ve Alabama’daki bebeğin üreticisi üzerinde bir ‘sokma’ operasyonu yapmayı planlıyorlar.
Öte yandan kızına aldığı yılbaşı hediyesi tam anlamıyla bir kaosa dönüşen Elizabeth ise;
“Çocuklarımız için yaptığımız her şey… En iyi yılbaşı hediyesini almaya çalışıyoruz ama içi uyuşturucu dolu bir bebekle uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı çemberine gömülüyoruz” dedi.
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