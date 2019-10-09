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KIZINA İŞKENCE YAPAN BABA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 10:57 | Son Güncelleme

  19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Haber: Özden ATİK-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan baba emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüde baba, kızının üstüne oturduktan sonra yumruk atıyordu. Tepkilere sebep olan bir görüntünün ardında baba için gözaltı kararı çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:
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-Şüphelinin emniyetten çıkarılışı
-Polis aracına bindirilmesi
-Sosyal medyada paylaşılan görüntüler

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