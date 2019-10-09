HABER

Kızına işkence yapan baba adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kızına işkence yapan baba adliyeye sevk edildi

Özden ATİK-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan baba emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde baba, kızının üstüne oturduktan sonra yumruk atıyordu. Tepkilere sebep olan bir görüntünün ardında baba için gözaltı kararı çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye getirildi.

(FOTOĞRAF)

Kızına işkence yapan baba adliyeye sevk edildiKızına işkence yapan baba adliyeye sevk edildiKızına işkence yapan baba adliyeye sevk edildiKızına işkence yapan baba adliyeye sevk edildi

PARTNERKim Milyoner Olmak İster şampiyonunun takipçi sayısı 1 günde...Kim Milyoner Olmak İster şampiyonunun takipçi sayısı 1 günde...
’Fidye virüsü’ düğün fotoğrafçısının arşivini ele geçirdi’Fidye virüsü’ düğün fotoğrafçısının arşivini ele geçirdi
Çocuklarda kalp hastalıkları yüzde 60 sinsi ilerliyorÇocuklarda kalp hastalıkları yüzde 60 sinsi ilerliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YPG'li teröristlerin beton bloklarla tünel inşası görüntülendi

Teröristler kazdıkları hendeklere beton blok döşüyor

PKK'nın kış üstlenmesine darbe! 109 terörist etkisiz hale getirildi

Örgütün kış üstlenmesine darbe

Unkapanı Köprüsü alt geçidi tehlike saçıyor

İstanbulun en işlek köprülerinden biri! Tehlike saçıyor

Son dakika: Siyasi isimlere eylem hazırlığındaki 22 kişi gözaltına alındı

Siyasi isimlere eylem hazırlığındaki 22 kişi gözaltına alındı

Emine Bulut cinayeti davası başladı! Avukatı şoke eden gerçeği açıkladı

Emine Bulut davası başladı! Avukatı şoke eden gerçeği açıkladı

Kütahya'da yük treni kamyonete çarptı: 2 yaralı

Kütahya'da korkunç kaza! Ekipler harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.