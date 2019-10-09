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Kızına işkence yapan baba adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 11:20 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir babanın 19 yaşındaki kızına işkence yaptığına dair görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba, İstanbul Adliyesi'ne getirildi

İSTANBUL (AA) - Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde 19 yaşındaki kızına işkence yaptığının belirlenmesi üzerine gözaltına alınan baba, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere sebep olan bir görüntüde, 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba Muzaffer A. hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli baba Muzaffer A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Muzaffer A, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli Muzaffer A. ifade vermek üzere savcılık katına çıkarıldı.

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