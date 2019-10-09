HABER

Kızına işkence yapan baba gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 00:25 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir babanın 19 yaşındaki kızına işkence yaptığına dair görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine baba hakkında gözaltı kararı verildi - Yalanan baba, emniyete götürüldü

İSTANBUL (AA) - Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Sosyal medyada bugün paylaşılan ve tepkilere sebep olan bir görüntüde, 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, baba hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Makyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadıMakyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadı
Konya'da uyuşturucu operasyonuKonya'da uyuşturucu operasyonu
4 bin 400 kişi arasından 445 kişi kura ile belirlendi4 bin 400 kişi arasından 445 kişi kura ile belirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kızına işkence yapan baba gözaltına alındı

En Çok Okunan Haberler

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

Terörist başı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmişti! Türkiye'den sert tepki

Terörist başı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmişti! Türkiye'den sert tepki

Bölüm başına aldığı para belli oldu

Bölüm başına aldığı para belli oldu

Danla Bilic yeni imajıyla bambaşka biri oldu

Danla Bilic yeni imajıyla bambaşka biri oldu

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika: Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 3,6 şiddetinde deprem

Muğla'da bir deprem daha!

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan harekat açıklaması: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır

MSB açıkladı: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi kimse tehdit edemez

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi kimse tehdit edemez

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

TBMM Genel Kurulu'nda ABD ve Trump tepkisi

TBMM Genel Kurulu'nda ABD ve Trump tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.