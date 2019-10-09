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KIZINA İŞKENCE YAPAN BABA TUTUKLANDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 13:58 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı iddiasıyla "Kasten yaralama" suçundan mahkemeye sevk edilen baba tutuklandı.

Özden ATİK - İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı iddiasıyla "Kasten yaralama" suçundan mahkemeye sevk edilen baba tutuklandı.
19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen kişi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Muzaffer A. adliyeye gönderildi. Muzaffer A. savcılık sorgusunun ardından "Kasten yaralama' suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Muzaffer A. çıkarıldığı mahkemece 'Basit yaralama' suçundan tutuklandı.

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