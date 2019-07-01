Yıldız, ilaç tedavisi görürken bu süreçte Serap Yıldız'la hayatını birleştirdi. Bir süre çocukları olmayan çift, gördükleri tedavinin ardından geçen yıl bir çocuk sahibi oldu. Hastalığı arttığı için evde oksijen tüpüyle yaşamını sürdüren, rahat bir nefes almaya hasret Serkan, eşinin de oluruyla kızına "Nefes" ismini verdi.

Buca ilçesinde yaşayan ve grafik tasarım işiyle uğraşan, bir çocuk babası 39 yaşındaki Serkan Yıldız'a 2012 yılında Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde akciğer ve sindirim sistemini etkileyen "kistik fibrozis" hastalığı teşhisi konuldu.

- "Sağlıklı, uzun soluklu ve derin nefes almayı çok özledim"

Serkan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce hiç ismini bile duymadığı "kistik fibrozis" hastalığı teşhisinin konulduğu günü hala unutamadığını, tedavisi olmayan hastalık nedeniyle yıllardır çok zor günler yaşadığını anlattı.

Eşinin ve ailesinin kendisine her zaman destek verdiğini belirten Yıldız, "Hayatımı sürekli oksijen tüpü ve makinasıyla sürdürmek zorundayım. Özgürlüğümü kısıtlıyor. Evden çıkmak istediğimde çok zor oluyor. Özellikle gece yatarken elektrik kesilip oksijen makinasının çalışmamasından çok korkuyorum." dedi.

Yıldız, akciğer nakli konusunda insanların yeterli bilgiye sahip olmadığını, bu nedenle toplumda akciğer nakli olmayı bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığını ifade etti.

Kızı Nefes'in kendisi için umudun simgesi olduğunu anlatan baba Yıldız, şunları kaydetti:

"Sağlıklı, uzun soluklu ve derin nefes almayı çok özledim. Hatta kızımın adını da bu nedenle 'Nefes' koydum. Eşim de çok beğendi bu ismi. Kızım en büyük umudum ve tutamağım. Akciğer nakli olduktan sonra kızımı elinden tutup parka getirip onunla zaman geçirmek istiyorum. Onunla çimlerde yuvarlanıp, salıncağa binmek istiyorum. Çocuğumu kucağıma alıp eşimle gezmek istiyorum. Herkesten beklentim organ nakli konusunda duyarlı olmaları ve organlarını bağışlamaları. Bu sayede benim gibi akciğer nakli bekleyen hastalar sağlıklarına kavuşur."