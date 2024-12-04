Kızına Rumi adını verdi! Atiye üçüncü kez anne oldu

Prodüktör Erol Sebebci ile 2018'de dünyaevine giren ünlü şarkıcı Atiye, 2019'da ilk kızı Ferahfeza'yı geçen sene de ikinci kızı Neva'yı kucağına almıştı.

Sevilen şarkıları ve dansları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı üçüncü kez anne oldu. Kız bebek bekleyen Atiye, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi.

Habertürk'te yer alan habere göre; anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Atiye, doğumdan hemen önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda kızına 'Rumi' adını vereceğini duyurmuştu.

RUMİ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Mevlana’ya verilen Rumi ismi Anadolu anlamına gelmektedir. Mevlana'nın, Rumi diye tanınması, geçmiş yüzyıllarda Diyar-i Rum denilen Anadolu ülkesinin vilayeti olan Konya'da yaşaması, ömrünün büyük bir kısmının orada geçmesi ve türbesinin de orada olmasındandır.

RUMİ TDK SÖZLÜK ANLAMI ŞU ŞEKİLDEDİR:

Anadolu Selçuklularının üsluplaştırdıkları filiz, yaprak ve hayvan motiflerinden oluşmuş dolaşık süsleme

Tarih Anadolu ile ilgili, Anadolu'ya bağlı, Anadolu'da yaşayan

Bizans İmparatorluğu'na ve bu imparatorluğun egemenliği altındaki kimselere ilişkin.