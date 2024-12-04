MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kızına Rumi adını verdi! Atiye üçüncü kez anne oldu

Kızına Rumi adını verdi! Atiye üçüncü kez anne oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.12.2024 12:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılında prodüktör Erol Sebebci ile nikâh masasına oturan ünlü şarkıcı Atiye üçüncü kez anne oldu. Kızına Rumi adını verdiği öğrenilen Atiye üçüncü bebeğine de kavuştu.

Kızına Rumi adını verdi! Atiye üçüncü kez anne oldu

Prodüktör Erol Sebebci ile 2018'de dünyaevine giren ünlü şarkıcı Atiye, 2019'da ilk kızı Ferahfeza'yı geçen sene de ikinci kızı Neva'yı kucağına almıştı.

Sevilen şarkıları ve dansları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı üçüncü kez anne oldu. Kız bebek bekleyen Atiye, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi.

Habertürk'te yer alan habere göre; anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Atiye, doğumdan hemen önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda kızına 'Rumi' adını vereceğini duyurmuştu.

atiye 1

RUMİ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Mevlana’ya verilen Rumi ismi Anadolu anlamına gelmektedir. Mevlana'nın, Rumi diye tanınması, geçmiş yüzyıllarda Diyar-i Rum denilen Anadolu ülkesinin vilayeti olan Konya'da yaşaması, ömrünün büyük bir kısmının orada geçmesi ve türbesinin de orada olmasındandır.

ATİYE 3

RUMİ TDK SÖZLÜK ANLAMI ŞU ŞEKİLDEDİR:

Anadolu Selçuklularının üsluplaştırdıkları filiz, yaprak ve hayvan motiflerinden oluşmuş dolaşık süsleme

Tarih Anadolu ile ilgili, Anadolu'ya bağlı, Anadolu'da yaşayan

Bizans İmparatorluğu'na ve bu imparatorluğun egemenliği altındaki kimselere ilişkin.

Anahtar Kelimeler:
Atiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da sahte içki kabusu! Can kaybı 17'ye yükseldi: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da sahte içki kabusu! Can kaybı 17'ye yükseldi: Çok sayıda gözaltı var

Geçmiş olsun Antalya! AFAD'dan açıklama geldi

Geçmiş olsun Antalya! AFAD'dan açıklama geldi

'Asgari ücrette bu rakamın üstü sürpriz olur' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiği senaryoda olacak maksimum rakamı verdi

'Asgari ücrette bu rakamın üstü sürpriz olur' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiği senaryoda olacak maksimum rakamı verdi

Hastanelerde yeni dönem resmen başladı!

Hastanelerde yeni dönem resmen başladı!

Kenan Yıldız, Juventus'un başını yaktı! Tam tamına 85 milyon Euro buhar oldu...

Kenan Yıldız, Juventus'un başını yaktı! Tam tamına 85 milyon Euro buhar oldu...

ÖTV muafiyetinde yeni dönem resmen başladı! Bu belgeyi almayanlar araçların direksiyonuna geçemeyecek: Artık yasak

ÖTV muafiyetinde yeni dönem resmen başladı! Bu belgeyi almayanlar araçların direksiyonuna geçemeyecek: Artık yasak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.