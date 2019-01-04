Kızına şiddet uyguladığı iddia edilen anneye dava

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da 6 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddia edilen kadın hakkında, "altsoya karşı kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ayşen K'nın eşinden iki yıl önce boşandığı, müşterek çocukları mağdur B.D'nin velayetinin ise annede olduğu belirtildi.

Olay tarihinde sanık Ayşen K'nın çocuğunu darbettiği görüntülerin medyaya yansıması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedilen iddianamede, soruşturma kapsamında alınan adli tıp raporunda, mağdur B.D'nin vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerinin tespit edildiği, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığının belirlendiği aktarıldı.

İddianamede, baba Ü.D'nin olay nedeniyle eski eşi hakkında şikayetçi olduğu, Ayşen K'nın ise alınan ifadesinde suçlamayı kabul etmediği bildirildi.

İddianamade sanık Ayşen K. hakkında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin düzenlediği sağlık kurulu raporuna de yer verildi. Rapora göre, şüphelinin suç tarihindeki "bipolar affektif bozukluk" rahatsızlığı nedeniyle ceza sorumluluğunun bulunmadığı vurgulandı.