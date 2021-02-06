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  4. Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe adliyeye sevk edildi

Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe adliyeye sevk edildi

06.02.2021 15:50 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde çocuğuna şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada çok büyük tepki toplamasının ardından gözaltına alınan Nurcan Serçe isimli kadın adliyeye sevk edildi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde çocuğuna şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada çok büyük tepki toplamasının ardından gözaltına alınan Nurcan Serçe isimli kadın adliyeye sevk edildi. Bir polis memuru kollarını açarak basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.
Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde oturan Nurcan Serçe’nin kızı N.B’ye (14) şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Dakikalar sonra Türkiye genelinde büyük tepki toplayan görüntüler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Gelen tepkiler üzerine Nurcan Serçe gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Nurcan Serçe, Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. Serçe’nin sevki sırasında bir polis memuru görüntü basın mensuplarının görüntü almasını engellemek amacı ile önlerine geçerek geçerek kollarını açtı.

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