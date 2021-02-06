HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe hakkında yeni gelişme

Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe hakkında yeni gelişme

06.02.2021 12:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Nurcan Serçe isimli kadının, çocuğuna şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada çok büyük tepki toplamıştı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Nurcan Serçe isimli kadının, çocuğuna şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada çok büyük tepki toplamıştı. Olayın 14 Nisan 2020 tarihinde yaşandığı, şüpheli kadının o tarihte adliyeye sevk edilip serbest bırakıldığı, evde bulunan 6 çocuğun da halen devlet yurdunda olduğu öğrenildi. Nurcan Serçe’nin yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.
Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde oturan Nurcan Serçe’nin kızı N.B’ye (14) şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Dakikalar sonra Türkiye genelinde büyük tepki toplayan görüntüler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti.
Emniyetten yapılan açıklamada, Nurcan Serçe’nin H.B. isimli şahısla dini nikahla birlikte yaşadığı ve T.B. ve Z.B. isimli çocuklarının olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Şüpheli Nurcan Serçe’nin K.B. isimli şahısla önceki evliliğinden toplam 4 çocuğu bulunmaktadır. Olay 14.04.2020 tarihinde Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğümüze intikal etmiştir. Müdürlüğümüzde bu tarihte işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs N.S. sevk edildiği adli mercilerce serbest bırakılmıştır. Şahısların 6 çocuğu da devlet yurduna yerleştirilmiş olup, çocuklar halen devlet yurdunda bulunmaktadırlar"
Nurcan Serçe’nin yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladıSosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladı
Denizin ve güneşin tadını böyle çıkardılarDenizin ve güneşin tadını böyle çıkardılar
36 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 36?36 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 36?

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden olay! Genç kız karnındaki bıçakla ambulans bekledi

Şoke eden olay! Genç kız karnındaki bıçakla ambulans bekledi

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Kafe ve restoranlarla ilgili alınan karar yürürlüğe girdi

Kafe ve restoranlarla ilgili alınan karar yürürlüğe girdi

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Çin aşısıyla ilgili çok önemli gelişme: Kanıtlandı

Çin aşısıyla ilgili çok önemli gelişme: Kanıtlandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK'ün yeni projesini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK'ün yeni projesini duyurdu

Mutasyonlu virüs açıklaması: Daha kısıtlayıcı kararlar gelebilir

Mutasyonlu virüs açıklaması: Daha kısıtlayıcı kararlar gelebilir

Vali duyurdu: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

Vali duyurdu: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

Diğer Haberler

Koruma altındaki oklu kirpi yaralı halde bulundu

Nesli tükenme tehlikesi altında! Yaralı halde bulundu

İstanbul’da yoğun bakım doluluk oranlarında düşüş yaşandı

İstanbul için sevindiren haber!

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Profesörden melek balığının avlanmasına tepki

Yer: Antalya! Profesörü isyan ettiren fotoğraf

Çift başlı doğan buzağı görenler şaşkına döndü

Gören şaşkına döndü: İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum

Antalya'da turistler denizin ve güneşin tadını çıkardı

Denizin ve güneşin tadını böyle çıkardılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.