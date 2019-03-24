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Kızına sinirlenen baba, evinin çatısına çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 15:28 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, kızıyla yaşadığı tartışmanın ardından eline bıçak alıp tek katlı evinin çatısına çıkarak intihara kalkışan İlhan T.

Olcay DÜZGÜN- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, kızıyla yaşadığı tartışmanın ardından eline bıçak alıp tek katlı evinin çatısına çıkarak intihara kalkışan İlhan T. (57), polis tarafından ikna edildi.

Merkez Kocasinan ilçesi Kazımkarabekir mahallesinde oturan İlhan T., iddiaya göre kızıyla bilinmeyen nedenle tartıştıktan sonra, eline bıçak alıp evinin çatısına çıktı. Kızına sinirlendiği öğrenilen İlhan T.'yi, tek katlı evinin çatısında gören komşuları, polis ve itfaiyeye haber verdi. Gelen polis ekipleri, İlhan T.'yi ikna etmeye çalıştı. İlhan T., savcının gelmesini isteyerek çatıdan inmek istemediğini söyledi. Polisin, yaklaşık 1,5 saat süren çabası sonucu ikna edilen İlhan T., çatıdan indirildi. İlhan T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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