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Kızına telefonla haber verdikten sonra intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 23:40 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kızını telefonla arayıp intihar edeceğini söyleyen Bektaş A.

Kızına telefonla haber verdikten sonra intihar etti

Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kızını telefonla arayıp intihar edeceğini söyleyen Bektaş A. (60), pompalı tüfekle kendisini vurarak yaşamına son verdi.
Olay, akşam saatlerinde, Ataevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan ve yalnız yaşadığı öğrenilen 2 çocuk babası Bektaş A., iddiaya göre kızını telefonla arayıp, intihar edeceğini söyledi. Bektaş A., daha sonra, pompalı tüfekle kendisini vurdu. Kızının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Bektaş A.'yı kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Bektaş A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bektaş A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

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