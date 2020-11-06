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Kızına uyuşturucu veren anne cinayetle suçlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2020 11:11 | Son Güncelleme

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşanan korkunç olayda 14 yaşındaki kızına uyuşturucu sağlayan anne cinayetle suçlandı.

Kızına uyuşturucu veren anne cinayetle suçlandı

14 yaşındaki Haylee Wood Şubat ayında aşırı dozdan hayatını kaybetti. Polislerin, yaptıkları araştırma sonucu 14 yaşındaki kıza uyuşturucu sağlayarak ölmesine neden olan kişinin annesi olduğu ortaya çıktı.

OTOPSİ RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI

Raporlara göre 37 yaşındaki anne, kızı Haylee'nin ölmesi üzerine önce kızın vücudundaki yaralar nedeniyle çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı. Şu an gözaltında olan kadın, bir akrabasının verdiği ifade sonucu cinayetle suçlanıyor. Yetkililer, Kellum'un sadece kızına değil 12 yaşındaki kimliği belirsiz akrabasına da uyuşturucu madde verdiğini söylüyor.

Dedektifler kısa süre önce tıp doktorunun otopsi sonuçlarını aldı ve bu da Haylee'nin ölüm nedeninin uyuşturucuya bağlı olduğu ortaya çıktı. Cani anne 1 ay sonra mahkemeye çıkacak.


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