HABER

Kızına verdiği sözü tuttu, üniversiteyi bitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 13:40 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde yaşayan ve ilkokul mezunu olan Şazime Hancı (38), kızının sorduğu "Neden lise mezunu değilsin?" sorusu üzerine ortaokul, lise ve yüksekokul okudu.

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Tatvan ilçesinde yaşayan ve ilkokul mezunu olan Şazime Hancı (38), kızının sorduğu "Neden lise mezunu değilsin?" sorusu üzerine ortaokul, lise ve yüksekokul okudu. 3 çocuk annesi olan Hancı, kurduğu el sanatları atölyesinde kendi öğrencilerini yetiştiriyor. Bitlis kent merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Tatvan ilçesinde yaşayan Şazime Hancı, gösterdiği azim ile başarı hikayesine imza attı. 21 yaşında evlenen ve ilkokul mezunu olan Hancı'nın hayatı, 9 yıl önce o dönemde ilkokul 1'inci sınıfa giden kızı İlayda Hancı'nın eve getirdiği 'Aile Tanıtım Formu'yla değişti. Hancı, formdaki eğitim durumunu soran bölüme 'ilkokul mezunu' yazınca, İlayda, "Neden lise mezunu değilsin? Arkadaşlarım, anneleri için hep lise mezunu yazmış. Sen de öyle yaz" diyerek, tepki gösterdi. Bu duruma üzülen ve şu anda 15 yaşında olan kızına okuyacağına dair söz veren Şazime Hancı, "O gün ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirmeye karar verip, kaydımı yaptırdım. Okula başladıktan sonra çok çalıştım, mücadele ettim. Kredili sistem olduğu için ortaokul ve liseyi beş yılda bitirdim. Böylelikle kızıma verdiğim sözü tuttum" dedi. En büyüğü 17 yaşında 3 çocuk annesi olan Hancı, liseden mezunu olduktan sonra üniversite okumaya karar verdi. Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü'nü kazandı. 2 yılda mezun olan Hancı, Tatvan'da elsanatları atölyesi kurdu. Şimdi atölyesinde 30'a yakın alanda el sanatı eğitimi veriyor. Zaman zaman Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kurslarda 'usta öğretici' olarak görev alan Hancı, "Atölyemde, memurlara, akademisyenlere, hakim ve savcılara, doktorlara, ev kadınlarına, öğrencilere eğitim veriyorum. Bu eğitimler sayesinde 5 bine yakın öğrenci yetiştirdim. Bu öğrencilerden 500'ü istihdam edildi. Bunlar genellikle ev kadınları oldu" diye konuştu.

Yetişkin film yıldızıydı! Yeni mesleği olay oldu! Yetişkin film yıldızıydı! Yeni mesleği olay oldu!
Diyarbakır’da bir yetişkin ve 3 yavru leopar görüldüDiyarbakır’da bir yetişkin ve 3 yavru leopar görüldü
Karabük Valiliğinden kene uyarısıKarabük Valiliğinden kene uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Kolu olmayan halasından etkilendi 'Biyonik Kol' yaptı

Halasından etkilendi, öyle bir buluşa imza attı ki...

Çıldır'da balıkçılar av için buzların erimesini bekliyor

Av mevsimi bitecek ama... Balıkçıların endişeli bekleyişi

Dört asker şehit olmuştu! Yine sızmaya çalıştılar, hemen operasyon başladı!

Dört askerin şehit olduğu bölgeye hava harekatı

Çanakkale Kara Savaşlarının 104. yıl dönümü böyle anıldı

Çanakkale Kara Savaşlarının 104. yıl dönümü böyle anıldı

3'ü de aynı bahçede! Gören turistler şaşıp kalıyor

3'ü de aynı bahçede! Gören şaşıp kalıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.