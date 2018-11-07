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Kızından boşanmak isteyen damadını bacağından vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 18:53 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Hamdullah Y.

Kızından boşanmak isteyen damadını bacağından vurdu

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Hamdullah Y. (55), iddiaya göre, kızından boşanmak isteyen damadı Murat Akgül'ü (28), parkta tabancayla sol diz kapağından yaraladı.
Olay, bugün saat 16.30 sıralarında, Acarlar Mahallesi Piyaleoğlu Caddesi'nde bulunan Karpuz Kaldıran Parkı'nda meydana geldi. Hamdullah Y., iddiaya göre, kızından boşanmak isteyen damadı Murat Akgül'le parkta buluştu. Kayınpeder ve damat arasındaki konuşma tartışmaya dönüştü. Tartışma sırasında Hamdullah Y., yanındaki tabancayla Akgül'e ateş etti. Sol diz kapağından yaralanan Murat Akgül, kurtulmak için hızla koşarak Atatürk Bulvarı'ndaki bir markete sığındı. Olayı görenler durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Hamdullah Y. ise olay yerinden bir otomobille kaçtı.
Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Akgül'ün sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine yakın bir bölgede, Hamdullah Y.'nin kullandığı tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri, kaçan Hamdullah Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Kızından boşanmak isteyen damadını bacağından vurduKızından boşanmak isteyen damadını bacağından vurduKızından boşanmak isteyen damadını bacağından vurduKızından boşanmak isteyen damadını bacağından vurdu

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