Kızından helallik isteyip intihar etti

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Ramazan P. (61), cep telefonundan ulaştığı kızından helallik istedikten sonra ormanlıkta, ağaç dalına bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Boynuzalanı mevkisindeki ormanlıkta meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Ramazan P., evinden çıkıp, otomobiline binerek, uzaklaştı. Kızı H.Ş.'ye cep telefonundan ulaşan Ramazan P., bulunduğu yeri belirttikten sonra intihar edeceğini söyleyip, kendisinden haklarını helal etmesini istedi. Telefonun kapanmasının ardından ormanlığa giden yakınları, Ramazan P.'nin ağaç dalına iple asılı cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ramazan P.'nin, paketindeki son sigaraları içtiği ardından da yaşamına son verdiği belirlendi. Ramazan P.'nin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

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