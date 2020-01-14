Kızını 14 yerinden bıçakladı, tahliyesini istedi

Olay, geçtiğimiz yıl Ocak ayında, Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Şible Caddesi'nde meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Mehmet Adnan Soydemir ile kızı Yasemin Soydemir, gece yarısı para nedeniyle tartıştı. Mehmet Adnan Soydemir, daha sonra uyuyan kızını göğsünden, boynundan ve kalçasından bıçakladı. 14 bıçak darbesi alan Yasemin Soydemir, çığlıkları duyan komşularının ihbarı üzerine gelen ambulansla Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Mehmet Adnan Soydemir ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'BABAM AKLINA GETİRDİĞİ ŞEYLERE İNANIR'

25 Eylül 2019'da görülen ilk duruşmada ifade veren Yasemin Soydemir, "Babam kafasında kendi kendine konuşup, aklına getirdiği şeylere inanır. Daha önce babam için çektiğim krediyi babam ödemişti. Olay akşamı, işten eve geldiğimde babam parası olmadığını, maaşını çekmesi için 4 gün kaldığını söyledi. Kendisine para verdim. Dışarı çıktı, yaklaşık yarım saat sonra eve döndü. Annem ile birlikte uyuduğumuz odaya giren babam, ışığı yaktıktan sonra bana bıçakla saldırdı. Babamın elinden kurtulunca hemen banyoya koştum, arkamdan gelip kalçamdan bıçakladı. Tekrar yatak odasına döndüm, buraya geldi ve saldırmaya devam etti. Aşırı kan kaybettiğimden dolayı yere yığıldım. Annem ambulansı aradı. Sonra hastaneye kaldırıldım. 20 gün hastanede yattım. Beni bıçakladıktan sonra başımda oturup, sigara içti" dedi.