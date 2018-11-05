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Kızını almak için gittiği evde öldürülen babanın katil zanlısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 15:09 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te kaçırılan kızını almaya gittiği evde av tüfeğiyle öldürülen Ercan Gezer'in (35) katil zanlısı H.K.(23) tutuklandı.

Kızını almak için gittiği evde öldürülen babanın katil zanlısı tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te kaçırılan kızını almaya gittiği evde av tüfeğiyle öldürülen Ercan Gezer'in (35) katil zanlısı H.K.(23) tutuklandı.
Geçen cumartesi günü Güneş Mahallesinde meydana gelen olayda 3 çocuk babası Ercan Gezer'in 14 yaşındaki kızı S.G. akrabası olan Uğur D. tarafından kaçırıldı. İddiaya göre, tüfekle Uğur D.'nin evine giden Gezer, kızının kendisine verilmesini istedi. Bu sırada Gezer ile Uğur D. ve evdeki yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle H.K.'nın av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu Ercan Gezer yaralandı. Gezer, tedavi için götürüldüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Polis olayın ardından H.K., Uğur. D. ve 3 yakınını gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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