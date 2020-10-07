Kızını arabada unutup ölümüne neden oldu! Yüksek miktarda uyuşturucu...

Korkunç olay ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleşti. İddiaya göre uyuşturucu etkisinde olan anne Megan Dauphin henüz iki aylık olan bebeğini arabada unutup ölümüne neden oldu.

Kapalı arabada, sıcağın da bastırmasıyla hayatını kaybeden bebeğin annesi çıkarıldığı mahkemede ağırlaştırılmış hapse mahkum edildi.

Olay sonrası anne Megan'ı araştırmaya başlayan dedektifler, kadının evinde metamfetamin kullanımıyla uyumlu uyuşturucu teçhizatı bulduklarını söylediler. Dauphin, bebeğinin öldüğü gün yüksek miktarda uyuşturucu madde aldığını tespit ettiği söylenen bir kan testi yaptırdı. McKinley sıcak arabada ölürken annenin ne yaptığı belirsiz.

Dauphin'in arkadaşı, 'kundak battaniyesine sarılmış o güzel kız bebek annesinin ihmali nedeniyle hayatını kaybetti. O masum çocuğun hayatını kaybetmesini düşünmek çok rahatsız edici' dedi.



