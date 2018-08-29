Kızını aracının arkasına bağlayarak seyir etmişti! Başsavcılık'tan açıklama geldi

Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan İdris K., Habertürk Muhabiri Hüseyin Şentürk’e konuştu. Çocuğunun ısrarı üzerine böyle bir şey yaptığını söyleyen İdris K., “Nasıl anlatılırsa anlatılsın. Önemli değil. Ben savcıya da jandarmaya da ifade verdim. Doğrular neyse onları anlattım. Millet eğlensin, yazsın. Bisiklet tutacağımız var arabanın arkasında. Çocuklar binmek istedi. Ben de olmaz diye ısrar ettim. 8 çocuk var. Tabi ısrar ettiler. Çocukları çok sevdiğimden dolayı kıyamadım. Çocuğumu gözetim altında arka koltukta ağabeyleri izliyordu. Bende kameradan izliyordum. Zaten 15- 20 kilometre hız arasında arabamı yavaş yavaş gittim. 300- 400 metre ilerde indirdim çocuğumu olay bu.” dedi.

Böyle bir durumla karşılaştıkları için üzgün olduklarını dile getiren Enes K, "Bu olay bizi çok yıprattı. Aile olarak çok üzgünüz, çok mağduruz. Düşünüldüğü gibi bir şey yok." ifadesini kullandı.

Çocuğu iple bağlama olayının gerçeği yansıtmadığını kaydeden İdris K, "Çocuğumun elbisesinin üzerindeki şeritleri ip zannediyorlar. Çocuğu iple bağlamam söz konusu değil. Benim gittiğim yerde trafik yoktu, köy yoluydu. Zaten bu davranışı şehirde, başka yoğun yerde yapmam, yine de yaptığım işten pişmanım." diye konuştu.

İdris K, aracın arkasındaki bisiklet taşıyıcısının çok sağlam olduğunu belirterek, bisiklet taşıyıcısının 150 kilogram ağırlığını taşıyabileceğini aktardı.

SORUŞTURM TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, ulusal ve yerel basına bir kız çocuğunun araç arkasına bağlanarak seyahat ettirildiğine dair yansıyan görüntüler üzerine Şabanözü Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma işlemlerine başlandığı belirtildi.

Olayın, anne, baba ve araç içesindeki 6 çocuğun seyahati esnasında gerçekleştiğinin ifade edildiği açıklamada şunlar kaydedildi: