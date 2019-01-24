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Kızını bıçaklayan baba 'Kızım sürekli paramı yiyordu' dedi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.01.2019 00:07 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Bursa'da tartıştığı kızı kızı Yasemin Soyudemir’i 14 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan baba Mehmet Adnan Soyudemir, işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Kızını bıçaklayan baba 'Kızım sürekli paramı yiyordu' dedi (2)

TUTUKLANDI
Bursa'da tartıştığı kızı kızı Yasemin Soyudemir’i 14 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan baba Mehmet Adnan Soyudemir, işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Baba Soyudemir'in mahkemede yaptığı savunmasında, "Hesabımda hiç para bırakmamıştı. Sürekli paramı yiyordu, onun yaptığı borçları ödüyordum" dediği öğrenildi. Mehmet Adnan Soyudemir, Sulh Ceza Hakimliğince 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Serkan AKKUŞ-Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) -

FOTOĞRAFLI

Kızını bıçaklayan baba 'Kızım sürekli paramı yiyordu' dedi (2)Kızını bıçaklayan baba 'Kızım sürekli paramı yiyordu' dedi (2)Kızını bıçaklayan baba 'Kızım sürekli paramı yiyordu' dedi (2)

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