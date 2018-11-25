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Kızını cinayete kurban veren baba: Artık kadınlara dokunmasınlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 16:56 | Son Güncelleme

KADIN Meclisleri üyeleri, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü' dolayısıyla birçok ilde olduğu gibi İzmir'de de basın açıklaması yaptı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - KADIN Meclisleri üyeleri, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü' dolayısıyla birçok ilde olduğu gibi İzmir'de de basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, 2012 yılında evlilik teklifini reddettiği gerekçesiyle öldürülen Pınar Ünlüer'in babası Zeki Ünlüer de katıldı. Ünlüer, "Her kadın cinayetinde aynı acıyı yaşıyorum. Artık kadınlara dokunmasınlar" dedi. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanan Kadın Meclisleri üyesi yaklaşık 50 kadın, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde basın açıklaması yaptı. 'Kadın cinayetlerini, ekonomik şiddeti, baskıyı durduracağız' pankartı açan kadınlar, 'Kadına şiddet son bulsun', 'Kadın cinayetlerini durduracağız' ve 'Kadına dokunma' sloganları attı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Kadın Meclisleri Sözcüsü Hilal Susuz, şunları kaydetti: "2017 Kasım ayından itibaren 2018 Kasım ayına kadar 435 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin sayısının her yıl artmasının kader olmadığını, bu cinayetlerin her birinin önlenebilir olduğunu gayet iyi biliyoruz. Kadınları hayattan koparan bu şiddeti engellemek için ilk önce yapılması gerekeni hayata geçirmekle 6284 sayılı kanunu uygulamakla mümkün. Sıla'dan komşumuz Ayşe teyzeye tüm kadınlar bu yasadan yararlanacak ve korunacak. Kadınları yaşatmanın rehberi olan İstanbul Sözleşmesi harfiyen uygulandığı takdirde çok büyük ilerleme kaydedilecek. Kadınları güçlendirmek kadına yönelik şiddeti engellemenin en temel yoluyken ve boşanmak isteği için öldürülen yüzlerce kadın varken, nafakayı ve sosyal yardımları tartışmaya açamazlar." Basın açıklamasına, 2012'de evlilik teklifini reddettiği gerekçesiyle öldürülen, 1 çocuk annesi Pınar Ünlüer'in (29) babası Zeki Ünlüer de katıldı. Ünlüer, "Her kadın cinayetinde aynı acıyı yaşıyorum. Artık kadınlara dokunmasınlar. Yaşanan olaylar sonrası adalet istiyoruz. Adalet yerini bulmayınca daha çok canımız yanıyor" diye konuştu. Açıklamanın ardından eyleme katılanlar, olaysız dağıldı.

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