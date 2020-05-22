Kızını cinsel ilişkiye zorlayan anne ve sevgilisi mahkemede birbirlerini suçladı

Eskişehir 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya tutuklu olan anne Ö.A. ve sevgilisi H.H.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından mahkemede ilk savunmasını yapan Ö.A., sevgilisi olan H.H.K.’nın kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Sanık H.H.K.’nın silahı olduğunu bildiği için korktuğunu anlatan anne Ö.A. ifadesinde, “Eşimi öldürebileceğini, aileme zarar verebileceğini belirterek beni tehdit edip benim onunla görüşmemi sağlamaya çalışıyordu. Ben bu tehditlerinden tedirgin olduğum için sanıkla buluşmaya devam ettim. Sanığın değişik cinsel istekleri oluyordu. Başka kadınlar bulmamı istiyordu, ben etrafımda fahişe kadın aramaya başlar hale gelmiştim. Sanığın bana olan tehditleri sebebiyle korktuğumdan dolayı bu durumu eşimi de polise de anlatamıyordum. Sanığın benden olan taleplerini yerine getirmek zorunda kalıyordum, çünkü sürekli beni tehdit ediyordu. Sanık, kızım mağduru da tanıyordu, kızımla birlikte olmak istediğini söyleyerek bana kızımı ayarlamamı yine tehditle söyledi. Sanık yine tehditleriyle kızımı ona götürmemi istedi, ben tehditlerinden endişe duyduğum için çocuklarımı ve mağduru da yanıma alarak diğer sanıkla buluşma yerimiz olan aparta gittik. Sanık çıplak bir vaziyette evde bekliyordu, ben başlangıçta üç çocuğumu odaya koydum, sonra sanığın bulunduğu odaya gittim. Benim koluma vurdu, benden kızımı çağırmamı istedi. Ben başlangıçta bunu kabul etmedim, kızımın küçük olduğunu, çağıramayacağımı söyledim. Sanık bana ‘ne yapabileceğimi biliyorsun’ diye söyleyince ben tedirgin oldum ve kızımı bulunduğu odadan sanığın bulunduğu odaya çağırdım, odada sanık, ben ve kızım vardık” dedi.