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Kızını dövdüğü iddiasıyla damadını öldüren sanığın yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 17:13 | Son Güncelleme

Kayseri'de, kızına şiddet uyguladığını öne sürdüğü damadını av tüfeğiyle öldüren sanık hakim karşısına çıktı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, kızına şiddet uyguladığını öne sürdüğü damadını av tüfeğiyle öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Kemal İvgen, maktul Mehmet Zeki Kaya'nın yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık İvgen savunmasında, olaydan birkaç gün önce Manavgat'ta ikamet eden damadı Kaya ile kızı Ayşe Kaya'nın Kayseri'deki evlerine geldiğini söyledi.

İvgen, kızının yüzünün yara içinde olduğunu görünce ne olduğunu sorduğunu, onun da böbreğindeki taşı düşürdüğünden dolayı yüzünün morardığını söylediğini anlattı.

Ertesi gün işe gitmeden önce diğer kızı Pınar'ın, eniştesinin kendisini rahatsız ettiğini söylediğini aktaran İvgen, şunları kaydetti:

"Akşam işten eve döndüğümde, damadımın, kızım Ayşe'nin çenesinden tutarak odaya götürdüğünü, kendisine 'beni de babanı da bir daha görmeyeceksin' dediğini duydum. Damadım dışarı çıkınca kızıma ne olduğunu anlatmasını istedim. O da bana, eşinin kendisini 10 yıldır dövdüğünü, işkence yaptığını söyledi. 2 kez kendisine mermi yutturduğunu ve aracında silah olduğunu, bizlere bir şey yapmasından korktuğunu söyledi. Ben de bekledim, gece herkes yattıktan sonra evde bulunan av tüfeğini aldım, damadımın yattığı odaya gittim. Amacım bir daha böyle bir şey yapmaması için kendisini korkutmaktı. Tüfek bir anda ateş aldı. Öldürmek istememiştim, pişmanım."

Maktulün yakınları ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

Müşteki avukatı, silahı maktulün eşi Ayşe'nin kullandığını, sanığın suçu üstlendiğini öne sürerek, olay gecesi evde bulunan aile bireyleri hakkında şüpheli sıfatıyla suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Müşteki avukatının bu talebini, aile bireylerinin ifadelerinin alınmasından sonra değerlendirilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesini için duruşmayı erteledi.

- Olay

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Ayşe Kaya (35) ve eşi Mehmet Zeki Kaya, 8 Eylül 2018'de, Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesindeki babası Kemal İvgen'in evine gelmiş, kayınpeder ile damat arasında, kızının darp edilmesi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kayınpeder evdeki av tüfeğiyle damadını öldürmüştü.

Olaydan sonra gözaltına alınan İvgen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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