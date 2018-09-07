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Kızını dövdüğünü iddia ettiği damadını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 13:06 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de Kemal İvgen (53), kızına şiddet uyguladığını öne sürdüğü damadı Mehmet Zeki Kaya'yı (44) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Kemal İvgen (53), kızına şiddet uyguladığını öne sürdüğü damadı Mehmet Zeki Kaya'yı (44) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, bugün saat 04.30'de merkez Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi Tepecik Caddesi 4220 Sokak'ta meydana geldi. Antalya'da oturan Ayşe Kaya (35), 17 yıllık eşi Mehmet Zeki Kaya'nın kendisine şiddet uyguladığını öne sürüp evi terk ederek Kayseri'de oturan babası Kemal İvgen'in yanına geldi. Mehmet Zeki Kaya da 2 çocuğunun annesi Ayşe Kaya ile konuşup, barışmak için peşinden geldi.
Evde Mehmet Zeki Kaya ile eşi ve yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Kemal İvgen, evdeki av tüfeğini alıp, damadına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet Zeki Kaya, yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Kemal İvgen'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İvgen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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