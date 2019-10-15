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Kızını döven baba hakkında iddianame hazırlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 17:00 | Son Güncelleme

Taksim Tarlabaşı’nda bir evde 19 yaşındaki öz kızını dövdüğü iddia edilen Muzaffer A.

Taksim Tarlabaşı’nda bir evde 19 yaşındaki öz kızını dövdüğü iddia edilen Muzaffer A. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede kızı da babasına şiddet uyguladığı gerekçesiyle şüpheli olarak yer aldı.
Taksim Tarlabaşı’nda bir evde 19 yaşındaki öz kızına şiddet uyguladığı iddia edilen ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Muzaffer A. hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, babasının şiddet uyguladığı Tuğba A. da müşteki şüpheli olarak yer aldı.
Tuğba’nın annesi Şefika A.’nın da baba Muzaffer A.’dan şiddet gördüğü gerekçesiyle müşteki olarak yer aldığı iddianamede, sanık Muzaffer A. hakkında ‘Kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 1 ay 15 günden, 3 yıl 4 ay 15 güne kadar ceza istendi. Babasından şiddet gören Tuğba A.’nın da babasına karşı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde şiddet uyguladığı gerekçesiyle ‘Kasten yaralama’ suçundan 4,5 aydan 1 yıl 2 ay 15 günde kadar hapsi talep edildi. İddianamede yer alan her iki şüpheli için de haksız tahrik indirimlerinin uygulanması talep edildi.
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, baba hakkında öz kızına karşı ‘Cinsel taciz’ suçundan takipsizlik kararı verilirken, babasını silahla tehdit ettiği iddia edilen Tuğba A. hakkında da yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.
Hazırlanan iddianame, İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması önümüzdeki günlerde görülecek. Muzaffer A.’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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