Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Aysel Y. ile avukatı katıldı. Duruşma salonuna ağlayarak gelen sanığa, mahkeme başkanı iddianameyi okuyup yasal haklarını hatırlattı. Daha sonra savunmasını yapan Y., İlhami K. ile nikahsız birlikte yaşadıklarını belirterek, olaydan bir süre önce oğlunu dünyaya getirdiğini ve "doğum sendromuna" girip psikolojisinin bozulduğunu öne sürdü.

Olay günü 20 günlük bebeğinin ağlaması ve kızı Emine'nin yaramazlık yapması üzerine birkaç tokat vurduğunu belirten Y., "Tokatın dışında kızımı darbetmem söz konusu değildir. Evde kızım oyun oynarken kilitlendi. Eşimi aradım hemen durumu 112 Acil Servise bildirdik. Sağlık görevlileri kızımın öldüğünü söyledi. Ben bir anneyim kızımı öldürmem gibi bir durum söz konusu olamaz." dedi.

'BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM'

Emniyet Müdürlüğü, cumhuriyet savcılığı ve nöbetçi sulh ceza hakimliğinde verdiği savunmalarındaki çelişkiler hatırlatılan Y., "Kızım bazen oyun oynarken kafasını kapıya çarpıyordu. O yüzden yüzünde morluklar vardı. Kesinlikle kızımın sırt üstü yatarken karnına basmadım. Böyle bir şey de söylemedim. Çok pişmanım, böyle olmasını istemezdim." diye konuştu.