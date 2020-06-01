Kızını görebilmek için Sakarya'dan Çanakkale'ye bisikletle gitti

Sakarya Adliyesi'nde uzlaştırıcı olarak görev yapan Mustafa Akçay, annesiyle birlikte Çanakkale'de yaşayan 14 yaşındaki kızı Hale Akçay'ı görmek için Ramazan Bayramı'ndan 2 gün önce yola çıkmak istedi, ancak yolculuk için seyahat izni alamadı. Bunun üzerine bisikletle yola çıkan Mustafa Akçay, kontrol noktalarında imza karşılığı geçişine izin verildiğini belirterek, yaklaşık 2 gün süren yolculuk sonrasında Çanakkale'ye ulaştı. Bayramı kızıyla birlikte geçiren Mustafa Akçay, mesleki eğitim için yurtdışına çıkacak olması nedeniyle izin alarak Sakarya'ya otobüsle geri döndü.

14 yaşındaki kızının yanına gidebilmek için Sakarya'dan Çanakkale'ye bisiklet kullanan Mustafa Akçay, 'Kızım annesiyle Çanakkale'de yaşıyor ve orada eğitim görüyor. Ramazan Bayramı'ndan 2 gün önce izin alamayınca bisikletle yola çıkmaya karar verdim. İlk molamı Karamürsel'de verdim. Daha sonra buradan tekrar yola çıkarak Mudanya üzerinden Bandırma ilçesine oradan da Çanakkale'ye geçtim. Günde ortalama 12 saat sürdüm. 2 gece konaklayarak Çanakkale sınırlarına ulaştım" dedi.