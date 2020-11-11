Kızını kaçıran gencin babasını öldürdü

Sinop’un Gerze ilçesinde bir şahıs, kızını kaçıran gencin babasını silahla vurarak öldürdü.

Olay, dün Gerze’ye bağlı Başsökü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Kırık’ın oğlu akrabasının kızını kaçırdı. Kızının evden kaçması üzerine sinirlenen baba Hamdi K.(51), Yaşar Kırık’ı (51) evinin önünde silahla vurdu. Yaşar Kırık olay yerinde hayatını kaybetti.

Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan Hamdi K. gözaltına alınırken, Gerze Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

