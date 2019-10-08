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Kızını kaçıranları vurmaya giderken, engellemeye çalışan kuzenini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 15:38 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Sezgin Sevici (37), kızını kaçırdıklarını iddia ettiği kişilerin evine giderken yolda kendisine engel olmak isteyen kuzeni Barış Sevici'yi (42) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Kızını kaçıranları vurmaya giderken, engellemeye çalışan kuzenini öldürdü

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Sezgin Sevici (37), kızını kaçırdıklarını iddia ettiği kişilerin evine giderken yolda kendisine engel olmak isteyen kuzeni Barış Sevici'yi (42) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Evreşe beldesinde meydana geldi. Elinde av tüfeği ile kızını kaçırdığını iddia ettiği akrabası Orhan Sevici'nin evine doğru giden Sezgin Sevici (37), yolda amcasının oğlu Barış Sevici ile karşılaştı. Barış Sevici, kızını kaçıranları vuracağını söyleyen Sezgin Sevici'ye engel olmak isteyince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Barış Sevici, göğsünden vuruldu. Yaralanan Barış Sevici, çağırılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Sevici, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından Sezgin Sevici, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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