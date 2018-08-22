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Kızını kaçırmak isteyen kişiyi av tüfeğiyle öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 12:37 | Son Güncelleme

Kütahya'daki cinayetin zanlısı gözaltına alındı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde kaçırmak istediği kadının babası tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızılkoltuk köyünde yaşayan Halil Y'nin evine gelen Adem Kurt (45), eşinden yeni boşanan kızı Nurten Y'yi kaçırma girişiminde bulundu.

Bunun üzerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Baba Halil Y'nin evdeki av tüfeğiyle ateş ettiği Kurt, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Halil Y'yi gözaltına aldı.

Adem Kurt'un, Nurten Y'yi sürekli rahatsız etmesinden dolayı hakkında mahkemeden uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adem Kurt cinayet Kütahya Şaphane

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