Kızını kaçırmak isteyen kişiyi av tüfeğiyle öldürdü

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde kaçırmak istediği kadının babası tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızılkoltuk köyünde yaşayan Halil Y'nin evine gelen Adem Kurt (45), eşinden yeni boşanan kızı Nurten Y'yi kaçırma girişiminde bulundu.
Bunun üzerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Baba Halil Y'nin evdeki av tüfeğiyle ateş ettiği Kurt, olay yerinde yaşamını yitirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Halil Y'yi gözaltına aldı.
Adem Kurt'un, Nurten Y'yi sürekli rahatsız etmesinden dolayı hakkında mahkemeden uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.
ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!
Amerikan basını, Trump'ın eski avukatının itirafını yorumladı: Trump'ın başkanlığının en korkunç günü
Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'
Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü
Adana'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta, annesi ise mezarlıkta bulundu!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı
'Abdullah Gül haindir' tartışmasına Saadet Partisi de katıldı!
Anaokulu öğretmenini 'çok çekicisin' deyip işten attılar!
AK Partili Mehmet Özhaseki: Bazılarını partiden attık!
Bu aracın fiyatları bir anda fırladı! Görenler gözlerine inanamadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum