Kızını öldürdüğü ortaya çıkan sanığa böyle seslendi! 'Cesedi neredeyse söylesin'

Zonguldak’ta yaşayan Nesrin Koçaklı, 2017 yılının Ocak ayında, evden "İnternet kafeye gidiyorum" diyerek, çıktı, ancak bir daha dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Nesrin Koçaklı, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, 27 Haziran 2019 günü, Nesrin Koçaklı’nın en son birlikte görüldüğü erkek arkadaşı Erkan Kanyılmaz'ı gözaltına aldı. Koçaklı'yı, kayalıklardan denize atarak öldürdüğü öne sürülen Erkan Kanyılmaz, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kanyılmaz hakkında, 'Çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, ikilinin birlikte liman arkasındaki kayalıklara gittiği, çıkan tartışmada Kanyılmaz'ın genç kızı denize attığı anlatıldı.

Şüphelinin, Nesrin Koçaklı'nın boğularak hayatını kaybetmesi ile cesedinin gözden kaybolmasını izlediği öne sürülen iddianamede Kanyılmaz'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

YARGILAMAYA DEVAM EDİLDİ

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanık Erkan Kanyılmaz, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tanık ifadelerinin alındığı duruşmada Koçaklı'ın annesi Yeter Koçaklı, "Benim kızımın cesedini nereye koyduysa söylesin. Herkesin evladı var" dedi.