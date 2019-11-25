HABER

Kızını öldüren baba tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 17:13 | Son Güncelleme

Kızını öldüren baba tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te kızını başından silahla vurarak öldüren ve gözaltına alınan emekli başkomiser Kemal A'nın, sevk edildiği nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bugün adliyeye getirilen emekli başkomiser Kemal A., savcılıkça tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Kemal A.'nın ''altsoydan birini kasten öldürmek'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

- Olayın geçmişi

Fatih Zeyrek Mahallesi Gürgenoğlu Sokağı'ndaki evde dün emekli başkomiser Kemal A, psikolojik rahatsızlığı bulunan kızı Nihal A'yı (40) başından silahla yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nihal A. hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamamıştı.

Polisi arayarak kızını vurduğu ihbarında bulunduğu öğrenilen Kemal A, olayda kullandığı tabancayla gözaltına alınmıştı.

Öldürülen Nihal A.'nın 10 yaşından bu yana bipolar bozukluk tedavisi gördüğü, yaklaşık bir ay önce de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yattığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheli babanın ifadesinde, ''kızının hasta olduğunu, bu nedenle kurtulması için öldürdüğünü'' söylediği öğrenildi.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Hatay’da hatalı sollama kazası: 3 yaralıHatay’da hatalı sollama kazası: 3 yaralı
'Yasak aşk' cinayeti sanığına 27 yıl hapis'Yasak aşk' cinayeti sanığına 27 yıl hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kızını öldüren baba tutuklandı

En Çok Okunan Haberler

Bacakları kriz çıkardı! Yorum yağdı

Bacakları kriz çıkardı! Yorum yağdı

Kocası aldatırken yakalandı

Kocası aldatırken yakalandı

Deniz Zeyrek, Habertürk'te canlı yayını terk etti

Deniz Zeyrek, Habertürk'te canlı yayını terk etti

Tüm partilerden destek geldi! İsmi her yerden silinecek

Tüm partilerden destek geldi! İsmi her yerden silinecek

Şişli'deki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

Şişli'deki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Küçükçekmece'de korkunç olay! Pencereden atıldığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı

Küçükçekmece'de korkunç olay!

Tekirdağ'da sivrisinek ısırığı bir kişinin ölümüne neden oldu

Tekirdağ'da şoke eden ölüm! 'Bu hastalığın kesin kanıtlanmış bir tedavisi yok'

Konya Valisi Orhan Toprak'ın 'Sen öğretmen misin birader?' diye tepki gösterdiği muhabir o anları anlattı

Konya Valisi'nin tepki gösterdiği muhabir konuştu

Şikayetçi olan arkadaşını, üzerine benzin döküp yaktı

Vahşet! Şikayetçi olan arkadaşını benzin döküp yaktı

Fatoş bebeğin ebesi ile cenaze namazını kıldıran imam araştırılıyor

Fatoş bebeğin ebesi ile imam araştırılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.