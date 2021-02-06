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  4. Kızını öldüresiye dövmüştü! Nurcan Serçe hakkında mahkemeden flaş karar

Kızını öldüresiye dövmüştü! Nurcan Serçe hakkında mahkemeden flaş karar

06.02.2021 20:47 | Son Güncelleme:
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Kızını öldüresiye dövmüştü! Nurcan Serçe hakkında mahkemeden flaş karar

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Nurcan Serçe isimli kadının, çocuğuna şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada çok büyük tepki toplamıştı. İnfial yaratan olay sonrasında Serçe polis tarafından gözaltına alınmıştı. Nurcan Serçe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Nurcan Serçe isimli kadının, çocuğuna şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada çok büyük tepki toplamıştı. Olayın 14 Nisan 2020 tarihinde yaşandığı, şüpheli kadının o tarihte adliyeye sevk edilip serbest bırakıldığı, evde bulunan 6 çocuğun da halen devlet yurdunda olduğu öğrenildi.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde oturan Nurcan Serçe’nin kızı N.B’ye (14) şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Dakikalar sonra Türkiye genelinde büyük tepki toplayan görüntüler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti.

Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe hakkında yeni gelişmeKızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe hakkında yeni gelişme

Emniyetten yapılan açıklamada, Nurcan Serçe’nin H.B. isimli şahısla dini nikahla birlikte yaşadığı ve T.B. ve Z.B. isimli çocuklarının olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şüpheli Nurcan Serçe’nin K.B. isimli şahısla önceki evliliğinden toplam 4 çocuğu bulunmaktadır. Olay 14.04.2020 tarihinde Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğümüze intikal etmiştir. Müdürlüğümüzde bu tarihte işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs N.S. sevk edildiği adli mercilerce serbest bırakılmıştır. Şahısların 6 çocuğu da devlet yurduna yerleştirilmiş olup, çocuklar halen devlet yurdunda bulunmaktadırlar"

TUTUKLANDI

Olay sonrasında gözaltına alınan Nurcan Serçe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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