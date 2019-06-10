HABER

Kızını öldürmekten tutuklanan kadın mahkemede ifade değiştirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 17:30 | Son Güncelleme

ADANA'da 15 aylık kızı Emine Pınar’ı darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Aysel Yıldırım (23), mahkemede yaptığı savunmasında emniyetteki ifadesini yalanlayarak, "Evde kızım oyun oynarken kilitlendi.

Kızını öldürmekten tutuklanan kadın mahkemede ifade değiştirdi

ADANA, (DHA)- ADANA'da 15 aylık kızı Emine Pınar’ı darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Aysel Yıldırım (23), mahkemede yaptığı savunmasında emniyetteki ifadesini yalanlayarak, "Evde kızım oyun oynarken kilitlendi. Eşimi aradım hemen durumu 112 Acil Servise bildirdik. Sağlık görevlileri kızımın öldüğünü söyledi. Ben bir anneyim kızımı öldürmem gibi bir durum söz konusu olamaz" dedi.
Olay, geçen yıl 17 Kasım gecesi, merkez Seyhan ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İlhami Korkmaz'ın (47), dini nikahla yaşadığı üçüncü eşi Aysel Yıldırım, 15 aylık kızı Emine Pınar Korkmaz'ı döverek öldürdü. Akrabalarının ihbarıyla gözaltına alınan Yıldırım'ın, Emniyet'te verdiği ifadede, "Kocam benimle ve evle ilgilenmiyordu ona ders vermek, canını acıtmak için bebeğimi öldürdüm. Ancak kendime geldiğimde kendi canım çok yanıyordu" dediği öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aysel Yıldırım’ın yargılanmasına Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmaya, tutuklu Aysel Yıldırım ile avukatı katıldı. Ağlayarak savunma yapan Yıldırım, olaydan bir süre önce oğlunu dünyaya getirdiğini ve doğum sendromuna girdiğini ve psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Olay günü 20 günlük erkek bebeğinin ağladığı sırada kızı Emine Pınar'a yaramazlık yapması sonucu birkaç tokat attığını savunan Yıldırım, "Tokatın dışında kızımı darbetmem söz konusu değildir. Evde kızım oyun oynarken kilitlendi. Eşimi aradım hemen durumu 112 Acil Servise bildirdik. Sağlık görevlileri kızımın öldüğünü söyledi. Ben bir anneyim kızımı öldürmem gibi bir durum söz konusu olamaz. Kızım bazen oyun oynarken kafasını kapıya çarpıyordu. O yüzden yüzünde morluklar vardı. Kesinlikle kızımın sırt üstü yatarken karnına basmadım. Emniyette de kızımı öldürdüğüme dair ifade vermedim" dedi.
Aysel Yıldırım'ın avukatı, müvekkilinin 2009 yılında Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirterek, müvekkilimin cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı yönünde rapor alınmasını istedi.
Sanık Aysel Yıldırım'ın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, Yıldırım'ın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilerek rapor aldırılmasına karar verdi.

FOTOĞRAFLI

Kızını öldürmekten tutuklanan kadın mahkemede ifade değiştirdi

PARTNER Yiyeceksiz ve susuz yaşıyorlar! Yiyeceksiz ve susuz yaşıyorlar!
Otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralıOtomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı
14 yaşındaki kıza cinsel içerikli görüntü gönderen kulüp başkanı tutuklandı14 yaşındaki kıza cinsel içerikli görüntü gönderen kulüp başkanı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!

67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

Kadın avukatın zor anları

Kadın avukatın zor anları

Kız çocuğuna cinsel istismara linç girişimi

Adana'da iğrenç olay! Kız çocuğu bağırmaya başlayınca...

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.