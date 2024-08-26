Kızını öldürüp çekyatın içine saklamıştı! İfadesi ortaya çıktı…Kan dondurdu

Dün akşam saat 20.00 sıralarında Balıkesir'in Gönen ilçesi Karşıyaka Mahallesi, 40016 Sokak’ta iddiaya göre, baba Murat Sevilen ile arkadaşının doğum gününe gitmek isteyen kızı Eylem Sevilen ile tartıştı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Murat Sevilen kızına sinirlenmesi üzerine boğarak öldürmüş ve kızının cansız bedenini çekyata saklamıştı. Ardından evden ayrılmıştı.

ANNENİN EVE GELMESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Cinayet, tarım işçisi olarak çalışan 2 çocuk annesi eşi, Hafize Sevilen'in, iş dönüşü eve gelmesi ile ortaya çıktı. Kızının cansız bedenini çekyatın içinde bulunca sinir krizi geçiren Hafize Sevilen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Kısa sürede adrese gelen sağlık görevlileri, Eylem Sevilen’in yaşamının yitirdiği belirledi. Pizzacıda çalıştığı öğrenilen Eylem Sevilen’in cansız bedeni, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için, otopsisi alınmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

‘‘ERKEK ARKADAŞINI BULMAK İÇİN EVDEN AYRILDIM’’

Olayın ardından evde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan Murat Sevilen'i yakalayıp gözaltına aldı. Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Sevilen ifadesinde, 'Erkek arkadaşı olduğunu düşündüğüm kızım, bir başka arkadaşının doğum gününe gitmek istedi. Ben de erkek arkadaşı ile gideceğini düşünerek izin vermedim. Tartıştık sonra kendisini öldürüp cesedini çekyata koydum. Ardından telefonu karıştırıp erkek arkadaşı ile yaptığı yazışmaları okudum. Bu kez erkek arkadaşını bulmak için evden ayrılıp taksiye bindim. Fakat polis beni kısa sürede yakaladı” dedi.

Psikolojik sorunları bulunan ve bir süredir ilaçlarını kullanmadığı öne sürülen inşaat işçisi Murat Sevilen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Eylem Sevilen'in, Gönen’de toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır