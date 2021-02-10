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Sokak ortasında babasının bıçakladığı kızı jandarma kurtardı

10.02.2021 18:38 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 16 yaşındaki kızını sokak ortasında bıçakla boğazından yaralayan şahıs, o esnada olay yerinden geçen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 16 yaşındaki kızını sokak ortasında bıçakla boğazından yaralayan şahıs, o esnada olay yerinden geçen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yaralanan genç kız, jandarmanın olay yerine çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, Sandıklı ilçesi İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Oktay U., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı 16 yaşındaki kızı H.U’yu boğazından bıçakladı. Yaralanarak kanlar içinde kalan genç kızı bir binanın girişine sığınarak yardım istedi. Bu sırada olay yerinden geçen jandarma ekipleri hemen yaşananlara müdahale etti. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan Oktay U., kısa sürede yakalandı. Ekipler kızını bıçaklayan babayı yakaladıktan sonra olay yerine 112 Acil servis ambulansı istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri H.U.’ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından genç kızı ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Genç kız burada ameliyata alınırken, baba Oktay U.’nun ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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