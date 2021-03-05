HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kızını taciz ettiği öne sürülen kişiyi ensesinden tüfekle vurup öldürdü

Kızını taciz ettiği öne sürülen kişiyi ensesinden tüfekle vurup öldürdü

05.03.2021 21:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kızını taciz ettiği öne sürülen kişiyi ensesinden tüfekle vurup öldürdü

Antalya'nın Finike ilçesinde Y.K. (59), tüfekle Hüsnü Ünal'ı (44) ensesinden vurarak öldürdü. Y.K.'nin Ünal'ı kızını taciz ettiği için vurduğu iddia edildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Finike Çavdır Mahallesi’nde meydana geldi. 1 kız çocuğu babası Y.K., belediyede işçi olarak çalıştığı belirtilen evli ve 3 çocuk babası Hüsnü Ünal’ı, bilinmeyen nedenle tüfekle ensesinden vurup kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Hüsnü Ünal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ünal'ın cesedi morga kaldırıldı. Y.K. ise kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Görgü tanıkları, Y.K.’nin 3 el ateş açtığını, geri dönüp tekrar iki kez daha ateş açtığını ileri sürdü.

Yeni evli çiftin cinayet zanlısı sahte kimlikle çobanlık yaparken yakalandıYeni evli çiftin cinayet zanlısı sahte kimlikle çobanlık yaparken yakalandı

TACİZ İDDİASI

Y.K.'nin, belediyede işçi olarak çalışan Ünal’ı, aynı kurumda çalışan kızını taciz ettiği için vurduğu iddia edildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Deniz suyu çekilince ortaya çıktıDeniz suyu çekilince ortaya çıktı
Netflix hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Netflix hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya taciz silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Bitlis'te düşen helikopterle ilgili dikkat çeken ifadeler

Bitlis'te düşen helikopterle ilgili dikkat çeken ifadeler

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Flaş açıklama! Yeni parti kuruyorlar

Flaş açıklama! Yeni parti kuruyorlar

8 yaşındaki çocuk babasının gözleri önünde timsaha yem oldu! Cesedin çıkarılma anı yürek burktu

8 yaşındaki çocuk babasının gözleri önünde timsaha yem oldu! Cesedin çıkarılma anı yürek burktu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

Deniz suyunun çekilmesiyle antik kentin limanının bir kısmı ortaya çıktı

Deniz suyu çekilince ortaya çıktı

Eşi ve çocuğuyla birlikte öldürülen İlkay Tokkal'ın dükkanı boşaltıldı

Eşi ve çocuğuyla birlikte öldürülen İlkay Tokkal'ın dükkanı boşaltıldı

İki çocuk babası, zeytin bahçesinde kendisini astı

İki çocuk babası, zeytin bahçesinde kendisini astı

3 yaşındaki çocuğun 4'üncü kattan düşme anı kamerada

3 yaşındaki çocuğun 4'üncü kattan düşme anı kamerada

Güngören'de dehşet! Barışmak istediği eşini vurup intihar etti

Kan donduran olay! Barışmak için gitti, dehşet saçtı

Kahreden olay! Oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi

Bu acıya yürek dayanmaz! Görünce sinir krizi geçirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.