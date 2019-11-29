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Kızını telefonla aradı, sonrası korkunç!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 00:23 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, kızını telefonla arayıp intihar edeceğini söyleyen Bektaş A. (60), pompalı tüfekle kendisini vurarak yaşamına son verdi.

Kızını telefonla aradı, sonrası korkunç!

Olay, dün akşam saatlerinde, Ataevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan ve yalnız yaşadığı öğrenilen 2 çocuk babası Bektaş A., iddiaya göre kızını telefonla arayıp, intihar edeceğini söyledi. Bektaş A., daha sonra, pompalı tüfekle kendisini vurdu.

EVE GİREN EKİPLER, BEKTAŞ A.'YI KANLAR İÇİNDE BULDU

Kızının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Bektaş A.'yı kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Bektaş A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bektaş A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. (DHA)


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Kocaeli Kartepe TELEFON intihar kızını aradı

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