HABER

Kızını üniversite için bıraktı, dönüşte kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 13:59 | Son Güncelleme

BURDUR'da, dün yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Develi (46), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Havva Develi'nin eşi ile birlikte kızını üniversite okuyacağı Bucak'a bıraktığı ve dönerken kazanın meydana geldiği ortaya çıktı.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da, dün yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Develi (46), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Havva Develi'nin eşi ile birlikte kızını üniversite okuyacağı Bucak'a bıraktığı ve dönerken kazanın meydana geldiği ortaya çıktı.

Kaza, dün öğleden sonra, Antalya- Burdur yolunun İnsuyu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre bariyerden atlayıp, yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Develi'ye Süleyman Göktepe (31) yönetimindeki 26 GN 096 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Develi kanlar içinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Develi, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Develi doktorların tüm çabasına rağmen dün gece hayatını kaybetti.

KIZINI ÜNİVERSİTEYE BIRAKMIŞ

Havva Develi ve eşi Ali Develi'nin dün Burdur'un Bucak ilçesine üniversiteye kayıt yaptıran kızlarını birlikte okula bıraktıktan sonra döndükleri öğrenildi. Bu sırada yol kenarındaki satıcılardan alışveriş yapmak için karşıya geçen Havva Develi'nin araca döndüğü sırada kazanın meydana geldiği belirtildi.

Havva Develi'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Üzümlü köyüne götürüldü.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Otomobilin çarptığı yolcu minibüsü dereye uçtu: 9 yaralıOtomobilin çarptığı yolcu minibüsü dereye uçtu: 9 yaralı
Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılarTuristlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

Canlı yayında açıkladı! Vedat Muriqi'ye tarihi bonservis

Canlı yayında açıkladı! Vedat Muriqi'ye tarihi bonservis

'Her an yeniden vurabiliriz!'

'Her an yeniden vurabiliriz!'

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

Öğretmene, öğrencisinin babaannesinden büyük şok

Öğrencisinin babaannesinden büyük şok

Sümela Manastırı Hristiyan din adamlarının sürgün yeriymiş

İşte Sümela Manastırı ile ilgili bilinmeyen gerçek

Baba ve oğul 6 yıl arayla aynı kaderi paylaştı...

Baba ve oğul 6 yıl arayla aynı kaderi paylaştı...

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.