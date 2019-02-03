Kızını uykuda öldüren Kadir Tatar'dan kan donduran ifade!

Adana’da önceki gün 52 yaşındaki Kadir tatar gece yarısı uyuyan 18 yaşındaki kızı Tuğçe’yi pompalı tüfekle vurarak öldürmüştü. Cinayetin ardından oğlunu arayarak ‘yanlışlıkla Tuğçe’yi vurdum ben de ilaç içtim’ demişti. Cani baba hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilirken kızını “erkeklerle gezmesinden rahatsız olduğu” için öldürdüğünü iddia etti. Kadir Tatar ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Katil zanlısı baba adliyeye çıkarılırken, bir basın mensubunun "Kızınızı vurduğunuz doğru mu?" sorusuna ise argo kelime kullanarak cevap verdi.
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